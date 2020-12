I gemelli divisi dal coronavirus: si ammalano entrambi, ne sopravvive uno

Il caso in provincia di Ravenna: i due 70enni vivevano e lavoravano insieme, poi entrambi hanno contratto il Covid 19. Il primo ad ammalarsi si è ripreso, mentre il secondo non ce l'ha fatta

Una vita insieme, uniti nel lavoro e nel privato, divisi soltanto dal coronavirus. È la triste storia di due fratelli gemelli di 70 anni residenti in un comune in provincia di Ravenna: dopo il contagio, uno ce l'ha fatta, mentre l'altro è deceduto. I due vivevano nella stessa casa e lavoravano insieme nell'azienda di famiglia quando, circa un mese fa, uno dei due ha contratto il virus, sviluppando tutti i sintomi del contagio da Covid 19 e finendo ricoverato in ospedale.

Dopo qualche giorno anche il secondo gemello si ammala, ma in maniera più grave. Finisce nel reparto di terapia intensiva, dove i medici hanno cercato in ogni modo di salvargli la vita, ma il 70enne non ce l'ha fatta e si è spento nei giorni scorsi. Il primo gemello ad essersi ammalato invece sta meglio ed è in fase di ripresa, ma ancora non è a conoscenza della morte del fratello.

"Lo sentiamo al telefono - hanno spiegato i familiari al Resto del Carlino -. Ora è in grado di parlare, di mangiare. Speriamo che torni a casa presto. Ha già avuto un peggioramento, anche fisico, quando ha saputo che anche suo fratello si era ammalato ed era stato ricoverato".