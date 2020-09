Mamma e figlie si fermano in autostrada per fare pipì: gemelline travolte, una non ce l'ha fatta

Una bimba di soli quattro anni è morta e la sorellina gemella si trova ricoverata in gravi condizioni: questo il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 19:30 di lunedì sera, lungo la Interstate 70 vicino a Hagerstown, nel Maryland (Stati Uniti). Le piccole sarebbero state travolte da alcune automobili dopo che la mamma si era fermata sul ciglio della strada per far espletare loro i bisogni.

Secondo quanto riporta la Cbs, la famiglia la famiglia stava viaggiando in direzione ovest sulla strada quando si è fermata sulla destra per consentire alle due bimbe e alla loro cugina adolescente di fare la pipì. Tutto è successo nel giro di pochi istanti, le bimbe sono scese dal sedile posteriore e hanno attraversato le due corsie dell'autostrada, finendo per essere travolte dalle auto in corsa.

Una delle bambine è stata portata d'urgenza al Meritus Medical Center, dove è stata dichiarata morta poco dopo, mentre la sorellina è stata trasportata in elicottero al Johns Hopkins Children’s Hospital di Baltimora, dove lotta tra la vita e la morte. Le forze dell'ordine statunitensi stanno indagando per accertare la corretta dinamica della tragedia.