No vax muore di Covid con la moglie, lasciano quattro bambini: "Avrei dovuto vaccinarmi"

"Avrei dovuto vaccinarmi". Sono queste le ultime parole dette alla madre da Kevin Mitchem, 40enne della Virginia, morto di Covid insieme alla moglie dopo aver rifiutato entrambi di sottoporsi alla vaccinazione. La coppia lascia quattro figli. I genitori di Mitchem, entrambi vaccinati, avevano esortato il figlio e sua moglie a farsi vaccinare contro il virus ma si erano scontrati contro un muro. Kevin era stato irremovibile: alle richieste dei genitori, preoccupati per lui, l'uomo aveva risposto di non aver bisogno di alcun vaccino.

Il mese scorso Kevin Mitchem e sua moglie Misty si sono ammalati. La donna è apparsa subito più grave, tanto da essere ricoverata in ospedale in ventilazione assistita. Poco dopo, anche i sintomi di Kevin sono peggiorati e anche lui è entrato in ospedale. Suo padre ha ricordato alla stampa locale l'ultima telefonata fatta con il figlio prima che Kevin venisse intubato. "Ha detto: 'Papà, sono spaventato a morte'". Parlando con la madre, in quella che è stata la loro ultima telefonata prima di morire, Kevin ha ammesso: "Avrei dovuto vaccinarmi".

Kevin e Misty Mitchelm lasciano quattro bambini: il più piccolo ha appena un anno di vita, il più grande ne ha solo 11. Tutti e quattro sono stati affidati per il momento a una zia, che si sta prendendo cura di loro in South Carolina. Kevin ha anche una figlia più grande, madre a sua volta di un bambino.

I genitori di Kevin Mitchem, sconvolti da quanto accaduto, hanno voluto lanciare un appello, sperando che la tragedia che ha colpito la loro famiglia possa fare da monito e spingere le altre persone che ancora non si sono vaccinate e ripensarci e proteggersi. "Per favore, fate il vaccino. Quel virus può colpire a qualsiasi età. Ma perdere un padre e una madre è ingiusto", ha detto il padre di Kevin.