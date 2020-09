La cameriera positiva che va in giro per bar e locali e contagia 22 persone

È nei guai una giovane donna statunitense di 26 anni, cameriera in un hotel delle forze armate Usa in Germania. Pur essendo in quarantena, ha frequentato senza farsi troppi problemi pub e bar in Baviera: l'ovvia conseguenza è stata un aumento impressionante di contagiati, perché nonostante non lo sapesse ancora, era già positiva al coronavirus, e pure parecchio contagiosa. La Procura di Monaco di Baviera ha aperto una indagine: potrebbe essere accusata di lesioni fisiche dovute a negligenza, riferiscono fonti della Procura generale.

La cameriera positiva che ha contagiato almeno 22 persone in Baviera

I fatti sono accaduti nella città di Garmisch Partenkirchen. Si presume che l'indagata possa aver contagiato almeno 22 ospiti o dipendenti - tutti americani- dell'hotel dove lavorava, contagiando anche altre persone con cui era in contatto in alcuni locali. "Non mi stancherò mai di mettere in guardia contro il comportamento sciocco e negligente di alcuni, che mettono in pericolo i sensibili", ha detto il governatore locale Söder al tabloid Bild. La donna era tornata da una vacanza in Grecia ad agosto. L'8 settembre è stata sottoposta a un tampone per alcuni sintomi sospetti. Sarebbe dovuta rimanere in quarantena aspettando l'esito, e invece ha "fatto serata" nei bar e pub della città.

