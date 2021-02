Chi c'è dietro la pagina "Grazie Mattarella" sul Corriere

Ieri il Corriere della Sera ha pubblicato un avviso a pagamento a pagina 7 in cui su sfondo rosso si leggeva una sola frase: "Grazie Presidente Mattarella" e una L finale come firma. Oggi il quotidiano svela che a comprare la pagina è stato Giancarlo Aneri, 73 anni produttore di vini e caffè e a capo di due aziende che portano il suo nome. "Volevo rimanere anonimo, ma il Corriere è come il Quirinale, un’istituzione, e ho deciso di uscire allo scoperto", dice l’imprenditore veronese, fondatore, tra l’altro, del premio èGiornalismo insieme a Enzo Biagi, Giorgio Bocca e Indro Montanelli. Perché quel messaggio? "

Per dire grazie a un presidente che è un esempio positivo per tutti e che merita il nostro rispetto".

E la L? "Tre dei miei quattro nipotini si chiamano Lucrezia, Ludovica e Leone — spiega —. Mattarella non ha solo dato speranza a me e ai miei figli, ma al futuro". Aneri fino ai 45 anni è stato dirigente della Ferrari Spumante di Trento, che ha lasciato da vicepresidente per mettersi in proprio. Con la Vini Aneri, produce appunto e amarone della Valpolicella. Con l’E-Group olio e torrefazione di caffè.