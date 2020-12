Giorgia Meloni: "Salvini vuole tornare con il M5S?"

Prima i toni bassi: "Sono abbastanza stupita. È un momento troppo grave per potersi permettere tatticismi esasperati o fughe in avanti. Serve grande responsabilità, da parte di tutti". Poi la bordata: "Mi interessa invece capire se davvero Salvini considera possibile in questa legislatura tornare con i Cinque Stelle o fare un governo con il Pd". In un'intervista rilasciata oggi a Paola Di Caro sul Corriere della Sera la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni va all'attacco di Matteo Salvini, dopo la proposta di un governo-ponte arrivata dal segretario della Lega in caso di caduta di Giuseppe Conte. Una proposta che lei boccia senza appello: "Siccome non credo che in questa legislatura si possa immaginare un governo senza Pd, Cinque Stelle o Renzi, penso che non abbia molto senso nemmeno parlarne". E poi dice che così si mette in difficoltà il centrodestra: "Trovo un po’ anomalo che - nello stesso giorno in cui noi leader del centrodestra ci sediamo a un tavolo per coordinare le posizioni - senza avvertirci, prima si facciano aperture a un governo nel quale si prende in considerazione l’ipotesi di siglare un nuovo patto con Pd o M5S con l’obiettivo di far fuori Conte per siglare un nuovo patto tra Pd e M5S, e contemporaneamente si annunci un colloquio con lo stesso Conte".

Meloni chiede invece a gran voce le elezioni, forte dei sondaggi che danno Fratelli d'Italia in grande crescita: "Io credo che sarebbe molto meglio votare e avere poi un governo coeso con un progetto preciso che rimanere in questa situazione. Siamo l’unico Paese al mondo che ritiene un dramma votare, come se poi tra un governo dimissionario e uno nuovo ci fosse un vuoto di potere a palazzo Chigi. Scusi ma il Covid non c’era negli Usa? Mi pare abbiano votato comunque". E poi arriva la bordata finale: "Guardi, io so che ogni volta che faccio un’iniziativa politica o una dichiarazione non esattamente in linea con quella di Matteo mi viene detto che è “una battaglia per la leadership”: siccome l’accusa di chi vuole mettere pepe tra noi mi fa sorridere, non mi interessa. Mi interessa invece capire se davvero Salvini considera possibile in questa legislatura tornare con i Cinque Stelle o fare un governo con il Pd o se come me ha un unico orizzonte possibile: andare al voto con il centrodestra. Questa è l’unica cosa che importa e sulla quale conto che spazzeremo via gli equivoci".