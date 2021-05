La gaffe della giornalista che annuncia la morte dello Shakespeare sbagliato

Nei giorni scorsi ha fatto notizia la morte di William 'Bill' Shakespeare, 81enne inglese, il primo uomo al mondo (ma la seconda persona) ad essersi vaccinato contro il coronavirus. Un nome celebre che ha mandato in confusione la giornalista della tv argentina Canal 26 Noelia Novillo, che in diretta tv ha pensato che ad essere deceduto fosse il poeta e drammaturgo di Stratford-upon-Avon, morto però nel 1616.

La giornalista ha annunciato in diretta: ''Uno dei più importanti scrittori in lingua inglese, per me un maestro, è morto. Stiamo parlando di William Shakespeare. La notizia ci ha scioccati. Vi faremo sapere come e perché è successo".

Esto es increíble no puedo dejar de verlo pic.twitter.com/Ha8DUNuTYj — Fato Gloro (@cruziisimo) May 28, 2021

Come riporta anche la Bbc, il clamoroso scambio di persona è subito diventato virale sui social, dove gli utenti hanno dato sfogo a tutta la loro ironia. Come detto ad inizio articolo, il William Shakespeare morto il 25 maggio era un ex operaio della Rolls Royce che nello scorso dicembre aveva ricevuto la dose di siero anti-covid Pfizer/BioNTech. Non quindi il celebre autore di Romeo e Giulietta o Amleto, deceduto più di 400 anni fa.