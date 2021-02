Cavi elettrici troppo bassi: giraffe muoiono folgorate

Due giraffe di Rothschild, una delle specie più a rischio di estinzione, sono morte nella riserva di Soysambu, in Kenya, dopo essere state folgorate dai cavi elettrici. Le autorità kenyote hanno confermato che gli animali deceduti appartenevano a questa particolare specie, di cui soltanto poche centinaia di esemplari vivono allo stato brado.

Come riporta la Bbc, la tragedia sarebbe stata causata dall'altezza errata dei pali della luce. Per questo motivo il Kenya wildlife service (Kws) ha chiesto ai funzionari della compagnia pubblica di distribuzione di energia, Kenya Power, di sostituire i pali: "Rapporti preliminari indicano che l'altezza dei pali dell'elettricità che attraversano la riserva di Soysambu è bassa, al di sotto dell'altezza di una giraffa".

KPLC engineers working on the Soysambu line. This after the unfortunate death of endangered Rothschild Giraffes in Soysambu Conservancy. pic.twitter.com/jv5bSTQppr

Sul caso è intervenuta anche l'ambientalista Paula Kahumbu, secondo cui la morte di due animali si sarebbe potuta evitare, se si fosse tenuto conto dei consigli degli esperti:"Questi cavi elettrici hanno ucciso giraffe, avvoltoi e fenicotteri. I consigli degli esperti sono stati ignorati. Triste che siano necessarie morti di questo tipo per svegliare alcune persone!", ha aggiunto.

These power lines have been killing giraffe, vultures abd flamingies. Advice from experts was ignored. RIAs are notoriously poor on many development projects. Sad that it takes these kinds of deaths to wake some people up! https://t.co/8iV3ZqCg1j