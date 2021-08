La madre non si vaccina e il giudice le toglie la custodia del figlio

Avrebbero dovuto solo discutere di questioni economiche nell’ambito del procedimento per il mantenimento del loro figlio di 11 anni. Ad un tratto però il giudice ha posto alla madre una domanda inattesa: “Lei si è vaccinata?”. A quel punto la donna ha risposto di no perché, secondo la sua versione, in passato aveva avuto delle “reazioni avverse” e che un medico le aveva sconsigliato di sottoporsi al vaccino anti Covid.

Una spiegazione che non è bastata a lei, una donna statunitense di 39 anni, che si è presentata all'udienza pensando di dover discutere del mantenimento del figlio, salvo poi vedere il giudice di Cook (in Illinois) porre sul tavolo la questione della vaccinazione. La toga ha infatti ordinato che il figlio della coppia venisse affidato al padre, che è invece vaccinato, almeno fino a quando lei non si fosse vaccinata. La donna ha presentato ricorso tramite il suo avvocato, sconcertato soprattutto perché la sentenza è frutto di un ragionamento personale del giudice e non di una richiesta dell’altra parte.

Quando infatti la parte della madre ha chiesto lumi sulla sua presa di posizione, il giudice si è limitato a spiegare: “Io sono il giudice e prendo le decisioni”. L'avvocato del padre ha detto che non si aspettava che il giudice chiedesse informazioni sulle vaccinazioni o modificasse l'accordo di custodia. Ma ha comunque ritenuto positiva la decisione del giudice, che avrebbe, secondo il legale dell’uomo, agito comunque nell’interesse del minorenne.