"Un governo Draghi nel 2021"

Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, oggi in un'intervista rilasciata a Carmelo Lopapa su Repubblica va all'attacco di Matteo Salvini dopo la proposta del Capitano di una federazione del centrodestra che costituirebbe, secondo l'onorevole vicino a Silvio Berlusconi, un'Opa ostile sul centrodestra da parte del segretario della Lega: "Non è credibile, oppure è egemonica. E chi accetta è collaborazionista, tacciabile di subordinazione alla leadership di Salvini. Che è leader della sola Lega, come ha dimostrato in questi anni, e come tale si è comportato. L’unica leadership europeista, liberale, popolare e garantista è quella di Berlusconi, che mai si sarebbe abbandonato a un endorsement giustizialista a un procuratore della Repubblica (Salvini a Gratteri, ndr). E poi, siamo seri: in Europa potrebbero mai accettare l’eventuale candidatura a premier del centrodestra di chi è alleato con la Le Pen?".

Poi critica gli emendamenti della Lega alla norma salva-Mediaset: "Un segnale insensato rispetto a una norma di difesa di tutte le aziende italiane, non pro-Mediaset. Che poi, appare anche ingeneroso se si pensa al presenzialismo di Salvini tra Canale5, Rete4 e Italia1: più che fallo di reazione, il suo, lo giudico un fallo di disperazione". Infine propone un governo Draghi per il 2021: