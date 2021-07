Grandine e danni: a Rozzano terrore nel centro commerciale

Un fiume d'acqua mista a ghiaccio che imbianca tutta la strada. E danneggia veneziane e auto. Sono le immagini che arrivano dalla zona sud di Milano, e in particolare dalla cittadina di Rozzano, dopo il forte temporale di giovedì pomeriggio. Al centro commerciale Fiordaliso, la grandine ha addirittura sfondato il tetto: paura per i clienti che erano all'interno. Distrutte moltissime vetture parcheggiate sui piazzali esterni della struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In totale nella prima serata dell'8 luglio risultano oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco, che sono dovuti accorrere in varie zone della città e dell'area metropolitana, per tagliare e mettere in sicurezza piante e alberi pericolanti, soccorrere persone bloccate in casa per via dell'acqua e risolvere situazioni di allagamento.