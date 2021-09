"L'80% dei vaccinati non basta più, ci vuole il green pass obbligatorio per tutti"

L'immunità di gregge con l'80% di vaccinati non è più possibile, non basta più. Ecco perché l'uso più esteso possibile del green pass è l'unico modo per vivere normalmente, senza le pesanti restrizioni covid del passato. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico, in rappresentanza del dipartimento di Protezione civile, dice che l'estensione dell'obbligo di certificazione verde Covid-19 è l'unica strada per arrivare alla normalità.

L'obiettivo dell'80%, spiega l'esperto, "risente delle condizioni del periodo in cui ci trovavamo quando è stato fissato. Fronteggiavamo il ceppo originario del virus, non la contagiosissima variante Delta. Inoltre, anche i comportamenti individuali erano diversi: usavamo tutti la mascherina".

"Ma c'è un aspetto psicologico da tener presente: non indossare la mascherina all’aperto ha provocato un comportamento meno rigoroso anche al chiuso. Così la circolazione del virus aumenta. L’immediata conseguenza è l’abbassamento della copertura collettiva, nonostante un alto numero di vaccinati".

Fabio Ciciliano dice che "serve un numero di vaccinati ancora maggiore. Da un punto di vista epidemiologico, l'obbligo vaccinale, che in fondo è già in vigore per altre 10 categorie di infezioni, garantirebbe il risultato. Ma in teoria. Invece bisogna essere pragmatici. Il vaccino contro il covid, purtroppo, è diventato argomento di contrapposizioni ideologiche che nulla hanno a che fare con l'evidenza scientifica. Con una legge che introduce l'obbligo, si rischia una divisione tra favorevoli e contrari che paralizzerebbe tutto". Meglio procedere con l'estensione dell'obbligo di green pass, secondo l'esperto del Cts.