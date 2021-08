"Il green pass non ve lo faccio vedere, c'è la privacy": chiamano la polizia

Un uomo di 63 anni, cittadino italiano, è stato multato e denunciato mercoledì sera a Milano dopo aver rifiutato più volte di esibire il proprio green pass. Teatro del suo personale spettacolo è stata l'Arena Milano est, il cinema all'aperto allestito in via Pitteri. Poco prima delle 22 l'uomo si è presentato all'ingresso e si è imbattuto nel responsabile che - come la legge prevede - gli ha chiesto di mostrare la certificazione verde Covid-19 prima di andarsi a sedere.

Il cliente avrebbe detto di essere in possesso del green pass ma di non essere intenzionato a mostrarlo per questioni di privacy e poi, approfittando di un attimo di distrazione del "controllore", si è "imbucato" al cinema. A quel punto, il gestore della struttura ha allertato la polizia e appena gli agenti sono arrivati sul posto gli ha indicato il 63enne. Anche con gli uomini in divisa, però, la musica non è cambiata.

L'uomo non ha ceduto di un millimetro e ha continuato a non voler mostrare il proprio green pass, sempre per motivi di privacy. Dopo oltre 15 minuti di "spettacolo", il 63enne è stato identificato e fatto allontanare dall'arena. Per lui sono scattate una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale - proprio per l'atteggiamento avuto nei confronti dei poliziotti - e una multa per essere stato sorpreso senza il green pass. La sanzione, prevista dal decreto che ha instituito l'obbligo delle certificazioni verdi per gli spettacoli e per i luoghi al chiuso, va dai 400 ai mille euro.