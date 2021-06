In Canada ci sono quasi 50 gradi, Greta Thunberg: "Questa ondata di caldo è appena iniziata"

"Siamo in un'emergenza climatica che non è mai stata trattata come un'emergenza". Lo scrive su Twitter Greta Thunberg rilanciando un post del metereologo Scott Duncan sul caldo record in Canada dove il termometro ha fatto segnare i 49.6° C. "Non pensavo fosse possibile, almeno non durante la mia vita" si legge nel tweet di Duncan. Che poi aggiunge: "Di questo momento si parlerà per secoli". Un paio di giorni fa Thunberg aveva fatto notare che i record vengono ormai polverizzati già nel mese di giugno. E che "questa ondata di caldo è appena iniziata".

Ma che cosa sta accadendo? In Canada le temperature roventi avrebbero già provocato decine di vittime. Nell'area di Vancouver, riporta la Bbc, la polizia ha ricevuto da venerdì scorso più di 130 chiamate per morti improvvise. Si tratta per lo più di anziani o di persone con patologie. E si ritiene che il caldo possa essere stato un fattore determinante per la maggior parte dei decessi.

Il giornale The Globe and Mail scrive che tra venerdì e metà giornata di lunedì le autorità della Columbia Britannica hanno ricevuto 233 segnalazioni di decessi. Ieri a Lytton, a circa 250 km a est di Vancouver, c'erano ben 49,6 gradi, il terzo giorno consecutivo di temperature senza precedenti, e - sottolinea la Bbc - prima di domenica in Canada le temperature non avevano mai superato i 45 gradi. Le autorità parlano di "conseguenze disastrose per famiglie e comunità". "Sono in polizia da 15 anni e non ho mai visto un numero di morti improvvise così elevato in così poco tempo", ha commentato da Vancouver il sergente Steve Addison, secondo il quale normalmente la polizia riceve quotidianamente tre o quattro chiamate per morti improvvise, mentre ora accade che le persone arrivino a casa dei parenti "e li trovino morti". Da venerdì, riporta ancora la Bbc, solo a Vancouver la terribile ondata di caldo sarebbe dietro a 65 morti improvvise.