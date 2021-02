Grigliate, balletti e fuochi d'artificio sui tetti: "Potevano provocare il crollo del palazzo"

Avevano organizzato grigliate, balletti con musica a tutto volume e persino fuochi d'artificio per festeggiare la scorsa Pasqua violando le norme anti covid. Come se non bastasse, alcuni dei partecipanti si filmarono e sfidarono anche le forze dell'ordine in pieno lockdown. Sono venti gli indagati nell'inchiesta della Procura di Palermo sui festeggiamenti organizzati nell'aprile 2020 sui tetti di un palazzo di piazzale Calona, nel quartiere Sperone.

Grigliate, balletti e fuochi d'artificio sui tetti: 20 indagati a Palermo

L'ipotesi di reato è quella prevista dall'articolo 434 del codice penale, che punisce "chiunque commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità". Di recente, come riporta PalermoToday, è stato notificato un avviso di proroga delle indagini a tutti coloro che erano stati identificati quel giorno sui tetti del condominio. In tanti si filmarono mentre festeggiavano, postando poi i video sui social, nonostante quei comportamenti fossero in palese contrasto con le rigide misure imposte durante il primo lockdown. Alcuni lanciarono quasi una sfida al virus, ma anche alle forze dell'ordine che arrivarono poi sul posto con gli elicotteri.

Scene che avevano fatto il giro del Paese. Tutti ricordano quei filmati, con bambini che correvano ai bordi dei tetti senza alcuna protezione, griglie fumanti, musica neomelodica e balli di gruppo. La Procura sta portando avanti l'inchiesta per il rischio di crollo che avrebbero provocato i partecipanti alle grigliate e che rischiano da uno a cinque anni di carcere.