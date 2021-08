Il tuffo perfetto della "bambina" alle Olimpiadi: "Con i soldi aiuterò la mia mamma malata"

L'età non conta per vincere un oro olimpico. Lo sa bene Hongchan Quan, la ragazzina volante. La quattordicenne, atleta più giovane della spedizione della Cina alle Olimpiadi di Tokyo, ha dominato la finale dei tuffi dalla piattaforma 10 metri totalizzando 466,20 punti, punteggio mai ottenuto in questa specialità in precedenza in una finale olimpica. A Tokyo 2020 ha sbaragliato tutte le avversarie ottenendo praticamente tutti dieci. Nel salto più difficile del suo programma, il triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato, la Hongchan ha ottenuto 95,70 punti.

Il tutto perfetto di Hongchan Quan, e la sua storia

Quella della giovanissima Hongchan Quan è una vittoria straordinaria anche perché lei l'ha voluta con uno scopo ben preciso: raccogliere i soldi necessari a pagare le cure per la sua mamma malata. La sua è una storia di amore, sacrificio e dedizione. Cresciuta nel villaggio di Maihe, vicino alla città dove è nata, nella Cina meridionale, Quan vive con i genitori, entrambi contadini. Da anni la madre non gode di buona salute e le condizioni economiche precarie della sua famiglia non garantiscono le cure richieste.

La giovane si è avvicinata all'acqua iniziando con le immersioni nel 2014, poi si è dedicata sempre più al nuoto e ai tuffi, fino al trionfo olimpico. "Le cure di mamma costano tanto, quindi sento che anch'io devo guadagnare soldi, così posso mandarli a casa", ha detto Quan. Ora è arrivato l'oro olimpico, con la possibilità di contribuire ancora di più alle cure della madre.