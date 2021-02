Lo studente che ha donato console e giochi all'ospedale pediatrico con i soldi delle azioni di GameStop

“È importante che noi stessi non diventiamo come gli uomini in giacca e cravatta”, ha detto il ragazzo, che ha guadagnato 30mila dollari e ha deciso di usarne una parte per aiutare i bambini

Dopo aver guadagnato 30mila dollari dalle azioni di GameStop, un giovane studente universitario di 20 anni ha deciso di non tenere per sé tutti quei soldi ma di regalare un sorriso a chi è più in difficoltà. Così Hunter Kahn, studente di ingegneria meccanica alla Cornell University, ha donato console e giochi Nintendo Switch Lite al Children’s Minnesota Hospital di Minneapolis. Con il resto dei soldi Kahn intende pagare le sue tasse universitarie.

Nell’ultimo mese le azioni di GameStop, il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati nel mondo da tempo in crisi, sono cresciute dell’1,265% a causa principalmente di un gruppo di investitori riuniti sul canale Reddit r/wallstreetbets che hanno acquistato le azioni per danneggiare i venditori allo scoperto e gli hedge funds che avevano scommesso sul crollo del titolo.

Kahn ha raccontato alla Cnn di aver partecipato all’operazione per dare una lezione ai “pezzi grossi di Wall Street” e che non avrebbe mai voluto usare quei soldi per un suo esclusivo guadagno personale. “In qualità di beneficiario dei recenti eventi a Wall Street, penso sia importante che io e gli altri ripaghiamo la nostra fortuna - ha scritto Kahn su Facebook - Questi eventi hanno evidenziato molta corruzione e con questo trasferimento di potere è importante che noi stessi non diventiamo come gli uomini in giacca e cravatta”.

Kahn si è detto quindi “orgoglioso” nell’annunciare la sua “umile donazione” al Children’s Minnesota Hospital: sei console Nintendo Switch Lite e relativi giochi (per un valore di più di duemila dollari), oltre a gift card, protezioni per lo schermo e custodie.

“Siamo così grati per questa generosa donazione che aiuterà a portare gioia ai bambini dei nostri ospedali, specialmente in questi tempi difficili”, ha detto alla Cnn in una dichiarazione scritta la presidente della Children’s Minnesota Foundation.

“Non c’è un gruppo di persone più meritevoli di ricevere tanti videogiochi come bambini e ragazzi che stanno attraversando un momento difficile”, ha commentato sempre alla Cnn il giovane Kahn, che ha esortato anche altri utente del gruppo Reddit a fare altrettanto. “Non avrebbe senso se ci comportassimo esattamente come le persone che critichiamo”, ha detto Kahn, riferendosi a chi fa affari a Wall Street.