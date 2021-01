La folle coda all’Ikea nel giorno della riapertura

Nell’unico giorno di zona arancione dopo le feste parcheggi sold out e lunghe code tra l'esasperazione dei visitatori

Ristoranti chiusi, montagne off limits, i torinesi si ritrovano tutti in fila all'Ikea. Sono diventati virali i video registrati oggi nel 4 gennaio di semi libertà a Collegno, nel Torinese. Nell’unico giorno di zona arancione dopo le feste i torinesi dopo giorni di negozi e centri commerciali chiusi si sono diretti in massa verso il noto superstore di mobili.

La coda inizia dal parcheggio e all’ingresso le file si moltiplicano complici le precauzioni anti contagio come la misurazione della temperatura all'ingresso e la contigentazione dei visitatori. Tanta la voglia di normalità tra l'esasperazione dei più che protestano contro le disposizioni del governo.