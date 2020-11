Perché i negazionisti del coronavirus rischiano di far ammalare tutti

In un intervento pubblicato oggi sul Corriere della Sera la scienziata Ilaria Capua parla dei negazionisti del coronavirus e dei rischi per l'intera popolazione dall'atteggiamento di chi non vuole proteggersi e fa di tutto per mettere a rischio sé stesso e gli altri. Capua parte da quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove "il fronte che riconosce questa pandemia come un problema da gestire con strumenti anche coercitivi è del tutto contrapposto a un fronte che organizza raduni elettorali con migliaia di partecipanti. L’aspetto davvero surreale è che gli elettori repubblicani si trovano in un gigantesco assembramento organizzato da un leader che non porta la mascherina, che urla e che stimola gli altri ad urlare in barba a tutte le regole ed alle misure di restrizione e di protezione di sé e degli altri: goccioline, droplet ed aerosol tutti insieme allegramente, magari mentre ci si passa la bottiglia di soda". Secondo la scienziata queste persone forse non si rendono conto di essere parte di un gigantesco esperimento vivente:

Alcuni fra i grandi eventi delle ultime due settimane di campagna elettorale americana hanno le caratteristiche che — secondo i massimi esperti in materia, Fauci in testa — possono risultare esplosive per il contagio e quindi per le ospedalizzazioni e causare decessi. In realtà è questione di qualche giorno o al massimo di qualche settimana e gli effetti di questi comportamenti negazionisti si vedranno. Sì, perché il tempo è galantuomo e restituisce tutto. Man mano che si genereranno i numeri di questa onda lunga americana e delle relative ospedalizzazioni e decessi, si capirà se l'origine dei nuovi contagi è legata a un comizio elettorale «non protetto» oppure no. L'esperimento è in corso ed il virus, implacabile e a quanto pare inarrestabile, ci mostrerà quale dei due schieramenti ha avuto un approccio più adeguato alla situazione. Peccato che la risposta arriverà solo dopo le elezioni.