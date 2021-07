Ilaria Capua contro i no vax: "Si paghino il ricovero in ospedale, 1.000-2.000 euro al giorno"

La provocazione in un lungo articolo sul Corriere della Sera. Chi non si vaccina sta “creando i presupposti per un altro inverno di chiusure e di ambulanze a sirene spiegate, di esami di screening o controllo oncologico posticipati che si porteranno via ancora vite oltre ad aggiungere dolore e sofferenza a questi anni durissimi"

"In cambio della libertà di scegliere se vaccinarsi o no, si potrebbe chiedere un piccolo contributo rispetto al costo totale del ricovero in terapia intensiva". Questa la provocazione di Ilaria Capua, che dalle pagine del Corriere della Sera firma un intervento contro chi sceglie di non vaccinarsi contro Covid-19: un "piccolo contributo" quantificato in "1.000-2.000 euro al giorno" mentre il resto, "ovvero i costi di infermieri, medici, medicine ed altro necessario alla cura, sarebbero esclusi dal computo perché quelli ce li passa lo Stato. Per ora, e fintanto che il sistema non finisca dissanguato". Una provocazione che forse non è stata intesa come tale, a giudicare dalle mole di commenti negativi che l'intervento di Capua ha suscitato sui social network.

"I vaccini di nuova generazione, messi a regime, hanno praticamente azzerato le morti in tutti i Paesi che sono riusciti a immunizzare le fasce a rischio ospedalizzazione. La scienza ha fatto il suo dovere. I vaccini funzionano e i dati raccolti indicano che sono molto più sicuri di qualsiasi altro vaccino utilizzato sino ad oggi", scrive Capua, che poi critica non tanto "gli estremisti”, coloro cioè 'quelli che mai e poi mai si farebbero inoculare un preparato biotecnologico come un vaccino (o come molti fermenti lattici o l’insulina, peraltro) perché temono di diventare creature geneticamente modificate', bensì "quelli che fra chiacchiere da bar, cose sentite in tv e una sana dose di egoismo miope oltre che insopportabile si sono trasformati in dei convinti sostenitori del 'ma io anche no' e stanno creando i presupposti per un altro inverno di chiusure e di ambulanze a sirene spiegate, di esami di screening o controllo oncologico posticipati che si porteranno via ancora vite oltre ad aggiungere dolore e sofferenza a questi anni durissimi".

"Un ticket per i non vaccinati per scelta"

Per Capua è il momento di smettere di pensare che "ci penserà qualcun altro a vaccinarsi e che ci si può sentire esonerati o giustificati da un atto di responsabilità civile che serve a fermare l’emorragia di vite ma anche di soldi dal nostro sistema sanitario", perché "a prescindere dall'età anagrafica saranno soltanto i non vaccinati a incidere sul bilancio degli ospedali" e quindi per i "non vaccinati per scelta", propone, "si potrebbe immaginare di proporre una piccola franchigia, per non dire ticket, in caso di ricovero Covid che vada a coprire almeno i costi 'non sanitari' dell'ospedale: letto, biancheria, mensa, servizio di pulizia, utenze".