L'imprenditore che lascia gli operai no vax a casa: "Li pago lo stesso ma..."

"Non andrò in rovina: un focolaio in fabbrica sarebbe peggio", spiega Duilio Paolino, proprietario di un'azienda di macchinari agricoli a Cuneo

Duilio Paolino è un imprenditore con le idee chiare. "Operai no vax a casa, stipendio garantito ma non posso rischiare. Non andrò in rovina per questo, avere un focolaio in fabbrica sarebbe molto peggio. Spero che arrivino delle regole chiare", dice sulle pagine di la Repubblica il proprietario di un'azienda di macchinari agricoli a Cuneo.

L'imprenditore ha raccontato di avere 64 dipendenti e di aver preso la decisione quando ha capito che in fabbrica c'era malumore per due operai non vaccinati. "Quando torneranno dalle ferie spiegherò loro che o si vaccinano, o passano a mansioni lontano dai colleghi o stanno a casa e li pago lo stesso - ha spiegato l'imprenditore - . Molto peggio sarebbe che qualcuno si ammalasse e lasciasse turni scoperti. Altri tre dipendenti che non si possono vaccinare per ragioni di salute non sono a contatto con i colleghi e non ci sono problemi".

Tra i suoi operai finora uno solo è stato contagiato. Ed è successo mentre era in vacanza. Duilio Paolino ha spiegato che non vuole essere denunciato se qualcuno si contagia al lavoro e ha anche raccontato la reazione di alcuni dipendenti: "Sa cosa mi ha scritto uno? Che ero un nazista perché discrimino le persone. Ma sarebbe discriminatorio anche creare spogliatoi separati per vaccinati e non. Allora ditemi come mi devo comportare".