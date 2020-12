L'imprenditore che paga le bollette a 114 famiglie in difficoltà: "Ci sono passato anch'io, mi staccarono il gas"

Un imprenditore di Gulf Breeze, piccolo centro della Florida, ha pagato le bollette a 114 famiglie che rischiavano di vedersi staccare le utenze per morosità. A raccontare tutto è la Cnn che ha intervistato Michael Esmond, 74 anni, titolare di un’azienda che realizza piscine e centri benessere. Prima di sbarcare il lunario anche Esmond ha avuto i suoi problemi economici: negli anni ’80 non aveva abbastanza denaro per pagare le bollette e crescere le sue tre figlie tanto che una volta, in pieno inverno, si ritrovò senza riscaldamento perché il gas era stato staccato. E durante quell’inverno, dice Esmond, fece molto freddo anche in Florida.

"Per questo capisco i problemi di chi oggi non ce la fa. Ci sono passato anch’io", racconta l’imprenditore. Già lo scorso anno Esmond donò 4.600 dollari per pagare le utenze delle famiglie più sfortunate. Quest’anno è stato ancora più generoso e di dollari ne ha sborsati 7.615 riuscendo così ad aiutare 114 famiglie in difficoltà. Per molte di loro, la cifra da pagare era tutto sommato modesta. "Mi ha davvero colpito il fatto che le cose vadano così male e ci siano persone che non riescono a pagare una bolletta da 100 dollari". E in effetti a Gulf Breeze nel 2020 le cose sono andate tutt’altro che bene.

La crisi causata dal Covid e i danni dell’uragano Sally hanno colpito duramente l’economia del territorio. Gli affari di Esmond invece non hanno risentito della crisi, e così l’imprenditore ha deciso di sdebitarsi. "C’è chi non riesce a pagare le bollette e a mettere il cibo in tavola. Voglio solo fare la mia parte. Spero che questo gesto tolga li faccia distrarre almeno durante il periodo natalizio".