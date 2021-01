Autobus si ribalta e cade dal ponte: almeno 10 morti e 25 feriti

Dieci morti e 25 feriti: questo il bilancio, purtroppo provvisorio, del terribile incidente avvenuto sabato 30 gennaio a Cuba, nei pressi del villaggio di Guines, a circa 50 chilometri a sud-est dell'Avana, nella provincia di Mayabeque. Secondo quanto reso noto dalle autorità cubane, le vittime si trovavano a bordo di un autobus, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato ed è caduto da un ponte.

Da quanto riporta il Directorio Cubano, dei tre passeggeri rimasti feriti, tre sarebbero in gravi condizioni."Ci rammarichiamo per la perdita di preziose vite umane e dei feriti in un incidente d'autobus a Mayabeque. Le nostre condoglianze vanno a parenti e amici", ha scritto su Twitter il presidente cubano Miguel Diaz-Canel.

Lamentamos pérdidas de valiosas vidas humanas y heridos en accidente de un ómnibus en Mayabeque. Nuestras condolencias a familiares y amigos. https://t.co/oiPyE5yI8s Via @Granma_Digital — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 30, 2021

L'autobus, che era stato noleggiato dal Ministero dell'Istruzione e trasportava insegnanti, stava viaggiando dall'Avana alla provincia di Granma. Gli educatori stavano tornando alle loro città natale mentre i loro alloggi nella capitale sarebbero stati temporaneamente riutilizzati come stazioni di quarantena per casi sospetti di coronavirus, hanno detto le autorità. Le indagini sulle cause dell'incidente sono in corso.