Autobus precipita in un burrone: decine di morti e feriti

Il terribile incidente avvenuto in Perù: l'autista del mezzo ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Tra le vittime anche due bambini

Dramma in Perù

Sono almeno 33 le vittime di un terribile incidente avvenuto in un incidente stradale nel Perù centrale. Un autobus, partito da Huanuco per Lima, è precipitato in un burrone. Secondo quanto riporta il quotidiano locale la Repùblica, oltre ai 32 morti accertati, tra cui due bambini di 3 e 6 anni, ci sono 22 feriti.

L'incidente, secondo quanto riferisce il comandante della polizia Cesar Cervantes, è stato causato da "negligenza" in quanto il conducente stava "guidando ad alta velocità". L'uomo che si trovava al volante del mezzo è deceduto nel violento impatto, mentre il secondo autista, sopravvissuto allo schianto, è sotto la custodia delle autorità che stanno indagando per chiarire la dinamica dell'incidente