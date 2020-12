Incidente tra un camion e due bus: decine di morti e feriti

Il tragico incidente è avvenuto in Camerun, lungo l'autostrada Yaounde-Foumban: le persone che hanno perso la vita sono almeno 38

È di almeno 38 morti e 18 feriti il tragico bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada Yaounde-Foumban in Camerun, nell'Africa centrale. Nello schianto sono sono stati coinvolti un camion e due bus con a bordo diversi passeggeri,

Secondo il capo della polizia, Poly Ebou, un camion si è scontrato con un autobus nel tentativo di sorpassarlo, facendolo precipitare in un fiume.

Pochi minuti dopo, come riporta la Bbc, un altro autobus è finito in acqua nel tentativo di evitare la folla che si era radunata sul luogo dell'incidente. I feriti sono stati portati in ospedale nella capitale Yaounde.