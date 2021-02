Il maxi-incidente stradale negli Usa con 133 veicoli coinvolti, 6 morti e automobilisti intrappolati

Il bilancio è pesantissimo. Le immagini riprese dall'elicottero danno visivamente l'idea della gravità del maxi-tamponamento.

Almeno sei persone morte e decine di feriti sono il bilancio del grave incidente sull'Interstate 35 in Texas, vicino al centro di Forth Worth. Lo schianto, causato da una tempesta di neve, ha coinvolto molte auto e mezzi pesanti. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati nei veicoli, e i soccorsi sono stati particolarmente complessi.

About 100 vehicles were involved in a pileup on an icy highway in Fort Worth, Texas Thursday (2/11). At least five people were killed and many others were trapped in their cars, according to the Forth Worth Police Department. pic.twitter.com/HTAQsE8NcT