Precipita dal settimo piano sugli spettatori del concerto: due morti e un ferito

Tragedia in una sala da concerto a Uppsala, nella Svezia centrale. Due persone sono morte e una è rimasta ferita dopo che un anziano è precipitato da un'altezza di sette piani cadendo sulla folla all'interno della Uppsala Konsert & Kongress Hall, una sala da concerto moderna a più piani alle porte di Stoccolma, dove di lì a poco si sarebbe dovuto tenere un concerto tributo agli Abba. L'anziano, un uomo di 80 anni, è morto, così come una delle persone colpite, un 60enne. Ferita una donna, anche lei sulla sessantina, che è stata portata in ospedale ma non è in pericolo di vita.

L'incidente poco prima delle 19, mentre il pubblico stava arrivando per assistere al concerto, che è stato poi annullato. La polizia ha interrogato i testimoni della scena e poi ha rimandato tutti a casa. Qualche ora più tardi, le autorità hanno fatto sapere che "al momento non ci sono motivi di pensare che sia stato commesso un crimine in relazione alla caduta dell’uomo".

MTLive, la società di eventi che ha organizzato lo spettacolo, ha scritto sulla propria pagina Facebook che "sono tutti sotto shock". Il tragico incidente arriva pochi giorni prima del nuovo album degli Abba, che rompono il silenzio dopo 40 anni. 'Voyage', è il titolo del disco, uscirà venerdì prossimo.