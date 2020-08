Giro di Lombardia, il ciclista belga Evenepoel precipita in un burrone

Brutta caduta per il belga Remco Evenepoel al Giro di Lombardia. Il giovane ciclista è caduto in un tratto in discesa, precipitando oltre il muretto che delimita la carreggiata e finendo in un burrone.

Il ciclista è stato soccorso rapidamente dagli uomini del servizio alpino. Come scrive il Corriere della Sera ci sono voluti 20 minuti circa per stabilizzarlo e portarlo a bordo strada, dove un’ambulanza l’ha caricato e trasportato all’ospedale di Como.

Non destano preoccupazioni le condizioni del ciclista. Il giovane campione della Deceuninck-Quick Step ha subito un forte trauma alla gamba destra, ma non ha mai perso conoscenza. "Voglio tranquillizzare tutti", dice ai microfoni della Rai Davide Bramati per conto della squadra del ciclista belga.

