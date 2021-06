Treno deraglia e viene travolto da un altro convoglio: è strage

Decine di persone sono morte (è di 30 vittime il bilancio provvisorio) e decine sono rimaste ferite in un incidente ferroviario nel sud del Pakistan lunedì mattina.

Secondo quanto riferito dalla radio pubblica pakistana, un treno passeggeri è deragliato vicino a Dharki, nella provincia settentrionale del Sindh, prima di essere travolto da un altro treno.

Il convoglio diretto da Lahore a Karachi si è scontrato con il Millat Express. È stata dichiarata l'emergenza negli ospedali di Ghotki, Dharki, Obaro e Mirpur Mathelo.

Il vice commissario di Ghotki, Usman Abdullah, ha affermato che almeno 30 persone sono rimaste uccise mentre altre 50 sono rimaste ferite nell'incidente, secondo un rapporto preliminare. I soccorritori stanno estraendo le persone intrappolate all'interno dei vagoni ribaltati. Un treno di soccorso è partito da Rohri. Le autorità temono che il numero delle vittime dell'incidente possa aumentare e non di poco nelle prossime ore.

