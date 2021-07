Covid, non cala più in Italia il numero di nuovi casi: cosa bisogna fare adesso (secondo Brusaferro)

Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, fa il punto della situazione sull'epidemia in Italia: "Anche in una fase di circolazione contenuta del virus come l'attuale resta fondamentale mantenere l'attenzione nelle situazioni a rischio, vale a dire quando ci ritroviamo nella folla o in situazioni che non consentono il distanziamento - dice al Corriere della Sera - Non bisogna stancarsi di ricordarlo. Stanno emergendo nuove varianti che come abbiamo visto sono capaci di conquistare il campo con grande rapidità".

"Al momento non abbiamo evidenze sufficienti per affermare che dal punto di vista clinico - spiega Brusaferro - la variante Delta sia meno aggressiva, perché le infezioni si inseriscono in un contesto di popolazione vaccinata in percentuali elevate. Servono più dati per comprendere il reale impatto clinico del ceppo mutante. Sappiamo però che se siamo immunizzati al completo con doppia dose, la protezione dalla variante è molto alta". L'incidenza dei casi è ora ferma a circa 9 su 100 mila abitanti. Scenderemo ancora? "L'auspicio è che si possa scendere ancora, ma i dati al momento mostrano che la discesa si è fermata".

"La scommessa è mantenerci su numeri più bassi possibile che ci garantiscano di poter tracciare i casi positivi".

Che cosa fare secondo Brusaferro: "Noi contiamo molto sul nostro sistema di monitoraggio, che copre tutte le Regioni e garantisce dati attendibili. È basato su due pilastri. Il sequenziamento quotidiano da parte delle Regioni su campioni casuali e categorie particolari, esempio persone che si infettano una seconda volta o contraggono l'infezione anche se vaccinate. Questi dati confluiscono nel bollettino quindicinale. L'altro pilastro sono le indagini flash su un campione rappresentativo della popolazione. Nell'ultima fotografia la variante Delta risultava in crescita. È un sistema costruito per cercare le varianti ritenute preoccupanti e quelle che potenzialmente lo possono diventare. L'Italia sta ulteriormente rafforzando l'attività di sequenziamento".

Nessun timore per gli Europei di calcio a Wembley? "Non sono preoccupato. Se i protocolli vengono rispettati, anche chi ritorna da Paesi dove la circolazione della variante Delta è sostenuta, come il Regno Unito, può essere intercettato per prevenire la formazione di focolai". Mentre nel Regno Unito cresce la nuova ondata di contagi innescata dalla variante Delta, il premier britannico Boris Johnson annuncia l'abolizione di ogni misura anti contagio nel Paese. A partire dal prossimo 19 luglio niente più obblighi legali sul distanziamento o sull'uso di mascherine.