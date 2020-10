''Il virus non esiste'', influencer negazionista si ammala di Covid e muore

Proprio quel virus di cui negava l'esistenza, alla fine lo ha contagiato e ucciso. Il triste destino toccato a Dmitry Stuzhuk, influencer ucraino di 33 anni, esperto di fitness e convinto negazionista, è deceduto proprio dopo aver contratto il coronavirus durante un viaggio in Turchia.

Sul suo profilo Instagram, dove è seguito da circa un milione di follower, il 33enne sosteneva che il Covid fosse come una banale influenza, capendo la reale gravità della malattia soltanto dopo averla contratta. L'uomo è ricoverato in ospedale per otto giorni, poi è deceduto a causa di complicazioni cardiache.

Come riporta SkyNews, a confermare la morte di Stuzhuk è stata l'ex moglie e madre dei suoi tre figli, la 25enne Sofia Stuzhuk, anche lei influencer molto nota su Instagram. In uno degli ultimi post pubblicati sui social dall'ospedale, l'influncer ucraino aveva aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, facendo marcia indietro sulla reale gravità della malattia scrivendo: ''Voglio condividere con voi come mi sono ammalato e mettervi in guardia con forza, ho anche pensato che non ci fosse il covid, fino a quando non mi sono ammalato. Il Covid 19 non è una sciocchezza, è pesante. Mi sono sentito male il secondo giorno in Turchia. Mi sono svegliato nel cuore della notte perché il mio collo era gonfio e si faceva fatica a respirare. Allo stesso tempo, mi faceva un po' male lo stomaco''.