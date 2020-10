L'intervista al complottista: "Il Covid serve a uccidere i vecchi, il mandante è Gates mentre Conte..."

Ieri ne “Le Mattine di Radio Capital”, il programma condotto da Selvaggia Lucarelli e Chicco Giuliani, è stata mandata in onda una surreale intervista a un complottista che si chiama Daniele e aveva nei giorni precedenti pubblicato su Facebook un post in cui scriveva: “38 vaccinati, 3 rifiuti al vaccino, e poi 38 positivi al tampone fatto il giorno seguente e 3 negativi... eccovi servita la seconda ondata”. E poi ancora: “A me sembra molto una mietitura di persone ormai non più produttive alla società. Migliaia di persone e di nonni dipartiranno anzitempo per volere di poteri mondiali. Rimarranno solo i più giovani, i più sani e produttivi”.

Facciamo il quadro della situazione. Qui siamo di fronte a un'organizazzione di livello mondiale, non stiamo parlando solo di Padova o Trieste. E allora mi chiedo chi può trarre interesse da un’epidemia mondiale? Valutiamo a livello economico. Rilevare le ditte in via di fallimento costa meno. E qualcuno così può specularci sopra . Ma chi ci sarebbe quindi dietro?

Basta guardare al porto di Trieste, a chi è stato ceduto... Stiamo vendendo a pezzi l’Italia. Sì, ma a chi? Chi ci sarebbe dietro tutto questo?

Forse la Cina, ma c’ho riflettuto e ho scartato questa ipotesi. E allora si sa che Bill Gates ha sempre parlato del fatto che siamo in troppi su questo pianeta, che non ci sono più risorse energetiche, che non c’è abbastanza cibo per tutti! Non ci sono più le guerre mondiali con le loro vittime e la vita si è allungata. Ecco, allora mi vien da pensare che tutti quelli che loro considerano pesi nella società sono di troppo. Noi li consideriamo nonni, loro invece dei pesi di cui liberarsi. Perché si deve tirar fuori i soldi sennò...

Poi la Lucarelli chiede a Daniele chi sono i mandanti e lui risponde così: "Chi sono i mandanti devi chiederlo a Conte, non a me!". E arriviamo al gran finale: