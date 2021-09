L'ex segretaria del campo di concentramento a processo: "Complice nell'omicidio di oltre 10mila persone"

Irmgard Furchner è l'ex dattilografa del campo di concentramento nazista di Stutthof, oggi Sztutowo in Polonia, città situata a 35 chilometri ad est di Danzica. Ha 96 anni e giovedì comparirà davanti ai giudici del tribunale tedesco di Itzehoe per rispondere dell'accusa di complicità nell'omicidio di oltre diecimila persone. Secondo i rappresentanti delle parti civili Furchner, in qualità di segretaria del comandante del campo fra il 1943 e il 1945, si occupava della corrispondenza del suo superiore e si incaricava di battere a macchina gli ordini di esecuzione dei prigionieri, siglati con le sue iniziali.

La difesa ribatte che la donna ignorava quale fosse la sorte dei detenuti, sottolineando che gli ordini utilizzavano una terminologia in codice di cui la donna, allora dicottenne, non era necessariamente a conoscenza. Il processo riveste un particolare interesse poiché sono pochissime le donne implicate negli orrori nazisti perseguite dopo fine della guerra. "Il ruolo delle donne nel regime e il loro coinvolgimento nell'Olocausto sono stati per troppo tempo ignorati dalla giustizia", ha spiegato la storica Simone Erpel, intervistata dal settimanale Der Spiegel.

Di fatto la segretaria particolare di Adolf Hitler, Tardl Junge, non venne mai sottoposta ad alcun procedimento penale. Tuttavia il precedente di John Demanjuk, condannato nel 2011 a cinque anni di carcere, permette di portare in tribunale per complicità in omicidio qualunque funzionario abbia lavorato in un campo di concentramento. Dopo Furchner a comparire in aula il prossimo 7 ottobre sarà un centenario, ex guardia del campo di Sachsenhausen, nei pressi di Berlino.