Il Corriere della Sera scrive oggi che il governo e le regioni sono pronti a nuove restrizioni mentre mezza Italia va verso la zona rossa e dieci regioni potrebbero cambiare colore dopo il report #42 dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute.

Zona rossa in mezza Italia: verso il coprifuoco anticipato

Tra le fila del governo infatti comincia a farsi strada la convinzione che il Dpcm appena approvato e che entrerà in vigore sabato non sia un baluardo sufficiente per contenere l’urto della nuova ondata: "Il tema è se il governo sia pronto a introdurre in corsa nuove restrizioni e quali, dopo aver dato ai governatori la possibilità di chiudere le scuole anche nelle zone arancioni e gialle. Nessuno conferma che nel chiuso dei vertici si sia ragionato di un lockdown generalizzato, ma certo si è riflettuto su quale possa essere la soglia critica per far scattare una stretta ulteriore e quali siano le misure più adatte".

Tra le ipotesi sul tavolo c’è il coprifuoco anticipato e ulteriori limitazioni agli spostamenti delle persone. Sulla base dei dati e della curva epidemiologica Roberto Speranza si è convinto che «purtroppo i numeri peggioreranno ancora». Domani l’Rt nazionale sarà sopra 1 e le ordinanze del ministro della Salute faranno scattare l’arancione in altre regioni e forse anche il rosso se, come è prevedibile, alcuni territori andranno oltre 1,25.

Il ministro aspetta i dati del monitoraggio che dovrebbero arrivare oggi stesso e, in attesa che venerdì si pronunci la cabina di regia tecnica, non fa previsioni: «Verifichiamo di continuo la congruità delle misure, ma non possiamo fare un Dpcm al giorno. Il modello è automatico e dove il virus corre scattano le misure di contenimento». Il monitoraggio di venerdì 5 marzo cambierà quindi il colore di molti territori, anche se per ora il governo continua a dire che un lockdown nazionale non è all'orizzonte. In zona rossa dall'8 marzo potrebbero finire l'Emilia-Romagna, la Campania e l'Abruzzo. A rischio zona arancione ci sono invece Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, mentre Lazio e Puglia sono al limite dei parametri che fanno scattare le aree a maggiori restrizioni. Un caso a parte è la Lombardia, dove la percentuale di positivi sui tamponi è schizzata dal 5% delle scorse settimane a picchi di 9 o 10 degli ultimi giorni, mentre i ricoveri continuano a salire, con il dato delle terapie intensive che nelle ultime 24 ore ha fatto segnare un preoccupante +35. Ad oggi, in base alle ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza del 27 febbraio scorso sono attualmente ricomprese:

nell'area bianca: Sardegna;

nell'area gialla: Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;

nell'area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Umbria;

nell'area rossa: Basilicata, Molise.

Ieri intanto è stata superata la soglia dei 20mila contagi (20.884 i nuovi positivi) con 347 morti, il tasso di positivita' e' salito al 5,9% (ieri 5,1%). Da Guido Bertolaso (consulente del governatore Fontana) a Stefano Bonaccini ad Alberto Cirio il 'refrain' è sempre lo stesso, "la situazione sta peggiorando". Il Dpcm che entrerà in vigore il 6 marzo ricalca quello precedente ma c'è chi nell'esecutivo è in pressing per prevedere provvedimenti più severi. Intanto contro gli assembramenti, considerato che i sindaci sono in prima linea per evocare controlli maggiori. "Si ascoltino i suggerimenti dei sindaci. E' importante coinvolgere sempre i territori", la richiesta anche del governatore del Lazio Zingaretti. Intanto si muove la 'squadra' del governo sul piano vaccini. Draghi ha incontrato Gabrielli ed è in continuo contatto con il capo del Dipartimento della Protezione Civile Curcio e con il nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Figliuolo.

Intanto Guido Rasi, docente di Microbiologia all'Università di Tor Vergata, dice ad Agorà su Rai 3 che è verosimile che il picco delle infezioni arrivi nelle prossime settimane: "Quando ci sono tanti focolai, ognuno produce a raggio nuovi contagi. La situazione mi sembra molto brutta, d'altronde non ho visto misure strutturali per aiutare gli italiani a cambiare comportamento. Non ci sono le misure strutturali nei punti nevralgici, che sono la scuola e i trasporti". Come valuta il Dpcm a firma Draghi? "Il Dpcm insegue la pandemia - osserva Rasi - se adesso seguiranno misure strutturali probabilmente i prossimi Dpcm potranno essere adattati".