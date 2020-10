Ivano Lai: l'incredibile storia dell'avvocato del caso Becciu revocato per le "foto imbarazzanti"

Nelle more del caso di Angelo Becciu le foto dell'avvocato Ivano Lai in costume da bagno dimostrano che anche in Vaticano, come in Italia, la situazione è disperata ma non seria. Il Corriere della Sera racconta oggi che dopo che una serie di immagini scattate al mare e pubblicate sul suo profilo Instagram sono state riprese da Dagospia il penalista di 38 anni, nato a Nule, paesino della provincia di Sassari in Sardegna, ha rinunciato ufficialmente all'incarico di difendere il cardinale.

Le immagini che hanno messo il cardinale e la sua famiglia in imbarazzo ritraggono l'avvocato in un costume molto succinto. O per usare i termini usati da Dagospia, «un costumino adamitico» che si è abbattuto sull'inchiesta del Vaticano e sulle dimissioni dell'ex sostituto alla Segreteria di Stato nonché ex prefetto della Congregazione delle cause dei Santi. «Con molto dolore—si legge nella nota scritta da Iai — comunico di aver rinunciato al mandato conferitomi dalla famiglia Becciu che mi ha onorato della sua fiducia e del suo affetto non comuni. Mirattrista aver dovuto essere causa di ulteriore afflizione che si aggiunge ai patimenti ingiusti subiti in questi giorni da Sua Eminenza il Cardinal Becciu e dai Suoi Familiari, esempi di onestà e correttezza non comuni, e degni di avere accanto la migliore difesa in una vicenda tanto complessa».

Proprio martedì Iai aveva annunciato di aver presentato due denunce per diffamazione e calunnia per conto della famiglia del cardinale Becciu, asserendo che sarebbero emerse violazioni in merito al divieto di rivelazione di segreti d'ufficio e d'indagine.

Proprio martedì Iai aveva annunciato di aver presentato due denunce per diffamazione e calunnia per conto della famiglia del cardinale Becciu, asserendo che sarebbero emerse violazioni in merito al divieto di rivelazione di segreti d’ufficio e d’indagine. Adesso la vicenda si tinge ancora più di assurdo: il Corriere le chiama proprio "foto imbarazzanti", ma cosa c'è di imbarazzante in un uomo in costume da bagno?