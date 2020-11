L'appello di Biden agli americani: "Per favore, vi imploro, indossate la mascherina"

Joe Biden ha diffuso un appello accorato rivolto a tutti i cittadini americani, invitandoli a indossare la mascherina per evitare la diffusione del coronavirus. “Per favore, vi imploro, indossate una mascherina. Fatelo per voi stessi, fatelo per il vostro vicino”, ha detto Biden parlando da Wilmington, Delaware, dopo aver nominato una task force che contribuirà ad attuare il piano anti-Covid sin dal primo giorno del suo insediamento, il 20 gennaio.

Indossare una mascherina non è una dichiarazione di intenti politici, ha ribadito il presidente eletto, ma “un buon modo per far andare avanti il paese”. “Potremmo salvare decine di migliaia di vite se tutti indosserrano una mascherina nei prossimi mesi. Non vite democratiche o repubblicane, vite americane”, è il messaggio di Biden.

“Please, I implore you, wear a mask,” President-elect Joe Biden said as he addressed Americans on Monday. “Do it for yourself. Do it for your neighbor.” https://t.co/voHVulwvdj pic.twitter.com/TeuipQNWSr — CNN (@CNN) November 9, 2020

“Possiamo tenere il virus sotto controllo, ve lo prometto. Possiamo ricostruire la nostra economica meglio di prima. Possiamo affrontare le disparità basate sulla razza che danneggiano il nostro paese. Possiamo farlo. Quindi indossiamo la mascherina”.

Tuttavia, ha detto Biden, “ci aspetta ancora un inverno buio con il rischio di altri 200mila morti”. Le recenti notizie sul vaccino Pfizer “danno speranza, ma la battaglia è ancora lunga”.