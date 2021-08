Sasso sfonda il parabrezza di un'auto in corsa: muore una bimba di 10 anni

La piccola si trovava in viaggio con il padre quando è stata colpita alla testa: inutile la corsa in ospedale. È successo in Idaho, negli Stati Uniti

Una bimba di soli 10 anni, Kambrie Horsley, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto venerdì scorso in Idaho, negli Stati Uniti: La piccola è morta dopo essere stata colpita in testa da un sasso caduto sul parabrezza dell'auto del padre.

Come ricostruisce il sito locale East Idaho News, la piccola era in viaggio insieme al papà quando un autocarro ha spostato da terra una pietra scagliandola inavvertitamente verso di loro. Il masso ha sfondato il parabrezza della vettura e ha colpito in pieno Kambrie. Il genitore ha subito portato la bambina in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Stando ai media locali, che citano la polizia, il conducente dell'altro veicolo non si è accorto di aver causato un incidente, scoprendo della tragedia soltanto dagli agenti di polizia della contea. Ieri sono stati celebrati i funerali della bambina, con la famiglia che ha voluto ricordarla così: "Le parole non possono descrivere lo shock e la tristezza che proviamo tutti. Ci mancherà terribilmente, ma troviamo pace sapendo che è con Gesù in cielo".