Kathy, giovane promessa del surf uccisa da un fulmine a 22 anni

Sperava di qualificarsi per le Olimpiadi, Katherine Diaz Hernandez, 22enne salvadoregna, giovane promessa del surf. La ragazza stava uscendo dall’acqua dopo un allenamento a causa dell’arrivo di un temporale ma è stata colpita da un fulmine ed è morta. La tragedia su una spiaggia di El Salvador, secondo quanto ricostruito dalle autorità sportive locali.

Venerdì pomeriggio Katherine Diaz Hernandez stava facendo surf tra le onde di fronte alla spiaggia di Playa El Turco, a circa 30 chilometri a sud della capitale, quando è stata colpita dal fulmine. La ragazza stata soccorsa immediatamente dalle persone che si trovano sulla spiaggia in quel momento, ma per lei non c’è stato niente da fare.

Katherine Diaz Hernandez, la surfista morta colpita da un fulmine in spiaggia

Katherine Diaz Hernandez era anche una chef rinomata e aveva aperto una sua attività proprio a El Tunco. La 22enne aveva iniziato a fare surf quando aveva appena nove anni e aveva partecipato a varie competizioni, nazionali e internazionali. Avrebbe dovuto partecipare a un torneo valevole per la qualificazione per i Giochi olimpici estivi di Tokyo.

Il presidente dell’istituto salvadoregno per lo sport, Yamil Bukele, ha postato un messaggio per esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Katherine Diaz Hernandez. “Sono molto addolorato per questa morte e mi unisco al dolore che ha travolto la sua famiglia. Un abbraccio sentito”, è stato il messaggio di Bukele. La ministra del turismo di El Salvador, Morena Valdez, ha commentato su Twitter: “Sarai sempre presente nella storia del surf di El Salvador. Le tue onde ti ricorderanno per sempre in questo paradiso. Riposa in pace Katherine Diaz”.