Kim Hong-bin, disperso sull'Himalaya lo scalatore disabile dei record: "Crediamo che sia morto"

Kim sarebbe scivolato in un crepaccio durante la discesa dal Broad Peak, la dodicesima montagna più alta della Terra, dopo essere arrivato in vetta qualche giorno fa. Le ricerche sono complicate dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli

Aveva appena scalato il Broad Peak, la dodicesima montagna più alta della Terra con i suoi 8047 metri di altezza, poi di lui si sono perse le tracce. Si teme il peggio per Kim Hong-bin, 57enne celebre scalatore sudcoreano, il primo disabile a scalare tutte le montagne più alte del mondo. Kim aveva perso le dita per congelamento trent'anni fa durante un’arrampicata in Alaska, ma non aveva rinunciato alla sua attività di scalatore.

Secondo il segretario del Club Alpino Pakistano, Karrar Haidri, Kim potrebbe essere scivolato e caduto in un crepaccio mentre scendeva dal versante cinese della montagna, a causa del forte maltempo. Una prima ricerca avviata non è riuscita a localizzarlo ed è in partenza una nuova, massiccia operazione. “Non appena il meteo lo permetterà” saranno utilizzati anche gli elicotteri, ha detto Haidri.

Un funzionario del governo, Sifat Khan, ha detto all’Afp che ci sono poche possibilità di ritrovare Kim vivo. "Crediamo che sia morto. Nessun essere umano potrebbe sopravvivere così a lungo", ha spiegato.

Kim Hong-bin, lo scalatore dei record