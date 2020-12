"Mentre l'Italia piangeva Paolo Rossi i ladri lo hanno infangato": il dolore della moglie Federica

"Non ho neppure la forza di parlare. Non bastava la morte di Paolo, non bastava lo stress di queste giornate massacranti, non bastava il dolore di tutti noi. Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia lo piangeva". Così Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, parlando con il Qn-Quotidiano Nazionale-La Nazione, ha commentato il furto dei ladri sciacalli entrati nella villa dell'eroe del Mundial '82 mentre si tenevano i funerali a Vicenza. Il furto è stato scoperto ieri sera dopo le 19, quando il custode dell'azienda agricola con agriturismo Poggio Cennina, in Valdambra, nel comune di Bucine, in provincia di Arezzo, è andato a controllare l'appartamento di Pablito, in vista del rientro a casa della moglie Federica e dei figli.

I ladri in casa di Paolo Rossi durante il funerale

Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno (Arezzo), come riferisce l'Adnkronos, i ladri hanno forzato una finestra della cucina e poi, una volta all'interno, hanno cominciato a girare per le stanze dell'abitazione di Rossi, rovistando nei cassetti e mettendo tutto a soqquadro. I malviventi hanno potuto agire con una certa tranquillità anche perché, a quanto pare, il sistema d'allarme non era stato inserito. Prima di andarsene, per garantirsi l'impunità, i ladri hanno strappato anche l'apparecchio della video sorveglianza, in modo da non far ritrovare le immagini dell'accaduto riprese dalle telecamere. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri con i militari addetti alle investigazioni scientifiche.

Cosa hanno rubato i ladri nella casa di Paolo Rossi

A un primo sommario controllo, dall'appartamento di Paolo Rossi sarebbero spariti soltanto il suo orologio Rolex, particolarmente caro all'ex calciatore, e la somma in denaro di 150 euro. Non sarebbero, invece, stati toccati né i trofei calcistici né le medaglie di Rossi. Ma solo nei prossimi giorni sarà fatto un inventario più preciso dei danni e degli ammanchi da parte della moglie Federica. L'irruzione dei ladri è avvenuta in un arco temporale preciso: tra le ore 17 di venerdì 11 dicembre, quando il custode dell'azienda agricola ha controllato per l'ultima volta l'abitazione, e le 19 di sabato 12 dicembre, quando è stata scoperta la finestra aperta perché scassinata.

Gli investigatori dell'Arma non escludono che i ladri abbiano monitorato per molte ore dalle vicinanze dell'agriturismo tutti gli spostamenti che avvenivano nella zona prima di commettere il colpo.