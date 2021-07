Il ladro incastrato dal Dna 17 anni dopo aver svaligiato una villa

I carabinieri della stazione di Cuorgnè e della compagnia di Ivrea hanno denunciato un romeno di 42 anni, residente a Moncalieri, ritenuto responsabile di un furto in villa avvenuto a Cuorgnè, nel Torinese, nell'agosto 2004. Un vero e proprio 'cold case' risolto dopo 17 anni. Allora, dopo avere rotto una finestra, i ladri erano entrati ed erano riusciti a rubare quattro fucili (legalmente detenuti dalla vittima), televisori, macchine fotografiche, oggetti in oro e argento, strumenti musicali, il tutto per un valore pari a 30mila euro circa.

Maxi furto in villa a Cuorgnè: uno dei ladri denunciato 17 anni dopo

I rilievi all'interno dell'abitazione permisero ai militari dell'Arma di repertare e sequestrare due mozziconi di sigarette. I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Parma erano riusciti a estrarre il relativo profilo genetico, senza riuscire tuttavia ad associarlo a un nome, almeno fino a oggi. A seguito di approfondite indagini biologiche, richieste anche a seguito degli ulteriori e recenti sviluppi investigativi, è stato finalmente possibile dare un'identità all'autore del furto, essendo emersa la piena concordanza tra il genotipo del dna estratto da un campione salivare dell'indagato con quello genetico risultante dal mozzicone.