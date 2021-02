Rubati in una sparatoria i cani di Lady Gaga: la pop star offre mezzo milione di dollari di ricompensa

Il dog sitter di Lady Gaga è stato ferito da colpi di arma da fuoco e i due bulldog francesi della popstar, Koji e Gustav, sono stati rubati. Lo riferisce la Cnn citando una fonte vicina alla cantante e spiegando che il fatto è avvenuto ieri sera a Hollywood. La fonte ha anche detto che Lady Gaga "offre mezzo milione di dollari a chiunque abbia i suoi due cani, senza fare domande", diffondendo una mail a cui scrivere per restituire gli animali e ritirare la ricompensa.

Secondo quanto ha riferito il dipartimento di polizia di Los Angeles, il dog sitter sarebbe stato colpito durante una rapina prima delle 22 di ieri ora locale ed è stato trasportato in ospedale in condizioni stabili. Il ladro, probabilmente di sesso maschile, che ha usato una pistola semiautomatica per mettere a segno il colpo, ha preso i due bulldog ed è fuggito a bordo di una berlina bianca. Le indagini sono in corso e dalle ultime notizie il dog sitter di Lady Gaga si sta "riprendendo bene".