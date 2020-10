Morta l'influencer Lamu: l'ex marito le aveva dato fuoco durante una diretta social

Una popolare influencer cinese è morta dopo che l'ex marito le ha dato fuoco mentre stava girando un video in diretta. Lamu, volto tra i più noti di Douyin (la versione cinese di TikTok) con centinaia di migliaia di follower, era famosa per i suoi contenuti "positivi" nei quali elogiava la vita rurale e la semplicità.

Secondo quanto riporta il Beijing Youth Daily, citato dalla Bbc, l'influencer 30enne aveva appena iniziato una diretta lo scorso 14 settembre quando all'improvviso il suo schermo è diventato nero. L'ex marito, identificato solo con il cognome Tang, avrebbe fatto irruzione in casa della donna armato di un coltello e con una tanica di benzina.

Dopo l'aggressione, Lamu è stata trasportata presso l'ospedale locale e poi trasferita in un centro più grande per ulteriori cure, ma per lei non c'è stato niente da fare: la giovane è morta due settimane dopo con ustioni sul 90 per cento del corpo. Tang si trova in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario.

Reazioni in Cina alla morte dell'influencer Lamu

Secondo i media locali, non era la prima volta che Tang agiva violentemente contro l'ex compagna. I due avevano divorziato lo scorso maggio e avevano ottenuto ciascuno la custodia di uno dei due figli che avevano avuto. Tang, che in passato avrebbe picchiato spesso Lamu, avrebbe inoltre minacciato di uccidere uno dei bambini se la donna non avesse accettato di risposarlo. L'uomo avrebbe anche aggredito la sorella di Lamu, che si era rifiutata di rivelargli il nuovo indirizzo della trentenne. La circostanza era stata denunciata alla polizia, ma nessuno sarebbe intervenuto, dice la famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La morte di Lamu ha suscitato una profonda reazione sul sito di microblogging cinese Weibo, con più di 70 milioni di persone che hanno usato l'hashtag creato per commentare la vicenda e denunciare le violenze sulle donne in Cina.