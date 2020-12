Lapo Elkann e la cocaina: "Provo a domare le mie debolezze"

Ieri il Fatto Quotidiano ha scritto che Lapo Elkann è stato trovato in possesso di cocaina dai carabinieri in Liguria il 12 settembre scorso a Rapallo. I militari hanno ipotizzato nei suoi confronti il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e segnalato alla procura. La pubblica ministera Silvia Saracino ha però chiesto l'archiviazione, "convinta che quella quantità, vista la storia personale del rampollo tormentato più famoso d’Italia, possa essere considerata a tutti gli effetti una quantità compatibile con un consumo personale".

Secondo le cronache, la sera del 12 settembre a Rapallo una pattuglia dei carabinieri ha notato due uomini in strada, di cui noto alle forze dell'ordine come spacciatore. Quando i militari si sono avvicinati per un controllo uno dei due è scappato mentre l'altro ha gettato a terra 4 grammi di cocaina. Poi l'uomo è stato identificato come Lapo Elkann, portato in caserma per il sequestro e lasciato andare. Successivamente è arrivata la denuncia. Oggi il Corriere della Sera, in un articolo a firma di Giusi Fasano, dice che Elkann sta provando a domare le sue debolezze:

Lui non le chiama dipendenze ma debolezze, spettri, demoni. E ogni volta che cade è perché quei demoni hanno vinto un match, mai la partita. Lapo Elkann è così, come lo descrivono i suoi amici, «quasi senza anticorpi, zero meccanismi di autodifesa». Uno che «sta facendo i conti con le sue dipendenze», per dirla con chi gli ha parlato in questi giorni, «provo a domarle», come dice lui.

Il quotidiano riporta anche il commento dell'avvocato di Lapo, Giovanni Anfora: