"Laura Perselli è stata strangolata"

Laura Perselli sarebbe stata strangolata. È quanto emerge dalle indiscrezioni sull'autopsia effettuata sul corpo della donna scomparsa lo scorso 4 gennaio insieme al marito Peter Neumair e il cui corpo è stato rinvenuto un mese dopo nell'Adige tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di Bolzano. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa. L'Adige finora ha restituito solo il corpo di Laura Perselli, non quello di Peter Neumair, non ancora. L'enorme dispiego di forze finora non ha portato gli esisti sperati. In nessuno punto analizzato sono stati trovati elementi riconducibili alla persona dispersa.

L'area dove si sono concentrate le ricerche sabato 13 febbraio, come specificato sulla pagina Facebook dei vigili del fuoco, comprendeva l'alveo del fiume Adige dalla confluenza con l'Isarco fino al confine provinciale a Salorno. In queste ampie e dettagliate ricerche sono state coinvolte più di 200 persone. Le ricerche sono state svolte dall'aria, dalla acqua e dalla terra con personale a piedi lungo l'argine del fiume.

Impegnati nelle ricerche, oltre al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, 14 corpi dei Vigili del fuoco volontari delle unioni distrettuali della Bassa Atesina e di Bolzano, il gruppo cani da ricerca dei Vigili del fuoco, i sommozzatori dei Vigili del fuoco volontari, diverse sezioni del Soccorso acquatico, il soccorso alpino, la Croce bianca ed i Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Le forze in campo sono state ulteriormente rinforzate da gruppi acquatici dei Vigili del fuoco volontari da tutta la provincia, da aeromobili a pilotaggio remoto e da unità cinofile provenienti dall'estero. Nel totale oltre 200 persone sono state coinvolte nella ricerca. Ma ora secondo TrentoToday, le ricerche sono state sospese.

Laura Perselli e Peter Neumair: il caso della coppia scomparsa a Bolzano

Peter era scomparso insieme alla moglie Laura Perselli da Bolzano il 4 gennaio, il corpo di lei è stato ritrovato sabato 6 febbraio a sud di Egna, la procura di Bolzano giovedì 11 febbraio ha dato incarico a un medico legale per l'esame autoptico. Il figlio Benno è in custodia cautelare in carcere, sospettato di omicidio e occultamento di cadavere. Al momento l'unico indiziato per la scomparsa e l'omicidio dei genitori. Nei giorni scorsi tribunale del riesame di Bolzano ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi avvocati di fiducia. I legali del giovane (che continua a dichiararsi innocente nonostante gli indizi a suo carico) avevano portato avanti un ricorso al tribunale del riesame contestando la presunta carenza delle esigenze cautelari.