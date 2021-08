Legato al seggiolino e dimenticato in auto sotto al sole: morto un bimbo di 5 anni

Era rimasto per ore in un Suv mentre le temperature salivano ben oltre i 30 gradi

Una chiamata alla polizia, gli agenti che rispondono alla segnalazione in pochi minuti ma era già troppo tardi. È morto così un bimbo di 5 anni, legato al seggiolino e dimenticato in auto sotto al sole fino a perdere i sensi. Siamo a Springfield nello stato Usa di Virginia.

Gli agenti, intervenuti in pochi minuti, hanno cercato di eseguire la rianimazione cardiopolmonare. Il piccolo è stato quindi trasportato in ospedale, ma ormai non c'era più nulla da fare. Il bimbo era insieme ai fratelli e un genitore. Mentre gli altri sono usciti dall'auto, lui è rimasto in macchina legato al seggiolino.