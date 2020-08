Licenziato e con la moglie malata, vince un milione alla lotteria il giorno dopo aver perso il lavoro

La vita non è stata sempre benevola con David e Shelley Adams. Questa coppia di mezza età di Chipping Norton, nell’Oxfordshire (Regno Unito) ha affrontato negli ultimi tempi non poche difficoltà, tra malattie e lutti. Il giorno dopo essere stato licenziato però il 61enne David Adams ha vinto un milione di sterline alla lotteria. Un capovolgimento inatteso per la coppia, che se da un lato non può lenire il dolore di questa ultimi tempi, dall’altro regala loro un po’ di serenità anche dal punto di vista economico.

David Adams lavorava come artigiano del legno finché non è stato licenziato. “Molte persone potrebbero pensare che il licenziamento sia stata la notizia peggiore ma in realtà è stata solo l’ultimo avvenimento in un catalogo di difficoltà che abbiamo dovuto affrontare”, ha raccontato Adams, come riporta la Bbc.

Vince un milione alla lotteria dopo essere stato licenziato

“L’anno scorso a Shelley è stata diagnosticata la sclerosi multipla e ha dovuto lasciare il proprio lavoro come assistente sociale, mettendo a dura prova le nostre finanze e aumentando le nostre ansie per la situazione clinica”, ha spiegato Adams. Ad aprile la cognata del signor Adams è morta per un attacco di cuore e il mese successivo suo fratello è morto per il coronavirus.

“È stato un momento davvero difficile, ma restiamo uniti e cerchiamo di continuare a sorridere, qualsiasi cosa la vita ci riserbi”, ha detto l’uomo, che ha ammesso che “mai nemmeno nei nostri sogni più fantasiosi avremmo mai potuto pensare che la prossima cosa che ci sarebbe capitata sarebbe stato vincere un milione di sterline”.

Ora David Adams e sua moglie Shelley hanno in programma di fare un viaggio. “Abbiamo amici e aprenti in Canada che vediamo solo online, mai di persona - ha detto la signora Adams - Non sono mai stata nemmeno su un aereo e non ho mai lasciato il paese prima d’ora. È incredibile pensare che la prima volta che lo farò sarà in prima classe!”.