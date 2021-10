Quirinale, Liliana Segre si tira indietro: "Grazie, ma non sono disponibile"

Mentre la corsa al Quirinale entra nel vivo, ci sono già alcuni punti fermi. "Ringrazio moltissimo chi ha promosso la petizione e tutti quelli che l'hanno firmata. Li ringrazio per la loro stima, che li porta a pensare a me per un compito simile, ma non sono disponibile". Lo dice la senatrice a vita Liliana Segre, spiegando la sua posizione dopo la campagna del Fatto Quotidiano, nella quale la si propone come presidente della Repubblica. "Non ho la competenza - chiarisce - e non l'avrei avuta nemmeno trent'anni fa".

"Nella mia vita ho avuto l'onore di incontrare capi dello Stato come Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, che mi ha nominata - dice al Corriere della Sera -. Proprio davanti a figure come le loro, è quanto mai evidente quale percorso, quali competenze servano per un ruolo così importante. Non avrei mai pensato di diventare senatrice a vita, figuriamoci se abbia mai pensato alla presidenza della Repubblica".

Poi sugli attacchi vergognosi subiti in questi giorni, Liliana Segre dice ironica: "Rimango sempre sbalordita che ci sia qualcuno che ancora oggi mi augura la morte. Avendo io 91 anni, penso che abbiano poca pazienza", conclude.