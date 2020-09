Il dottore isolato per due mesi dal resto del mondo: "Stavo impazzendo"

Quella raccolta da Giampiero Calapà del Fatto Quotidiano è una testimonianza forte. Il dottor Lorenzo Berti è uno psicologo. Può tornare alla sua vita dopo 51 giorni isolato dal resto del mondo nella sua bitazione di Rimini. Un'odissea, inutili girarci intorno.: "Stavo impazzendo e io ho gli strumenti per reagire, moltissime persone tuttora in quella condizione non ce li hanno e andrebbero aiutati con supporto psicologico" racconta.

A fine luglio ha scoperto di essere positivo al Sars-Cov-2, contagiato forse su una spiaggetta delle Tremiti. Ha avuto febbre, leggera tosse e spossatezza. Sintomi classici, che sono durati per una settimana scarsa. Poi ha passato tutto agosto chiuso in casa. Ha perso 7 chili.

Coronavirus, lo psicologo isolato per 51 giorni

"Una situazione paradossale perché sono risultato diverse volte negativo al tampone, ma il secondo test, quello decisivo, poi risultava positivo. E la quarantena continuava. Eppure sia il medico di base che un esperto dell'azienda sanitaria sostenevano fossi clinicamente guarito. Immagini di sentirsi dire una cosa di questo tipo, ma di non poter uscire di casa... la normativa sanitaria è molto chiara, la quarantena doveva continuare fino al doppio tampone negativo. L'assurdo è che il tampone di per sé non ci dice se il virus è ancora attivo, nel senso che una positività può essere rilevata da frammenti di Rna del coronavirus non più attivo, ne consegue che il tampone non definisce per davvero la capacità di trasmissione del Sar- sCov2.

Con 350 pazienti, ho dovuto tenere piani terapeutici fermi per cinquanta giorni. "Ho passato gran parte dell’estate isolato dalla mia famiglia, ho tre figli di sei, dieci e sedici anni. E una madre di 92 anni per la quale ovviamente ero molto preoc- cupato. Quello che ho vissuto io e che ripeto è un’esperienza non così rara di questi tempi, è una mazzata oltre che a livello economico e sociale soprattutto a livello psicologico."