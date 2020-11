"Il vaccino di AstraZeneca costerà 3 euro e potrà essere conservato in frigo"

Lorenzo Wittum, amministratore delegato di AstraZeneca Italia che firma il vaccino contro il coronavirus messo a punto insieme allo Jenner Institute di Oxford e dall’italiana Irbm (Istituto di ricerche biomediche), in un colloquio con Margherita De Bac del Corriere della Sera dice che il loro preparato "Avrà una durata di sei mesi, potrà essere conservato anche nel frigo di casa a una temperatura di -2/8 gradi e costerà meno di 3 euro".

Nell'intervista Wittum spiega anche che "Litri di vaccino sono già ad Anagni, vicino Roma, pronti ad essere infialati da uno dei nostri partner, Catalent" ma non vuole rispondere alla domanda sull'arrivo in Italia del siero: "Fissare date non mi sembra corretto. Stiamo lavorando sodo per preparare il dossier da sottoporre all’agenzia europea del farmaco, l’Ema. I dati da analizzare sono 6-10 milioni e riguardano tutti i partecipanti, e dico tutti, arruolati nella sperimentazione. Quando li invieremo all’autorità regolatoria dobbiamo dare loro tutto il tempo per valutare. Certo è che una volta ricevuto il via libera siamo organizzati per ultimare la produzione di 3 miliardi di dosi. Ci stiamo preparando da fine maggio".

Infine il CEO di AstraZeneca si dice contento del fatto che sul vaccino ci sia concorrenza: "Ai nostri 3 miliardi di dosi si aggiungeranno il miliardo e 200 milioni di Pfizer/Biontech e altre centinaia di milioni di Moderna. La popolazione mondiale è di quasi 8 miliardi di persone. Abbiamo bisogno di più opportunità per proteggerci dal virus". E rivela di non essersi vaccinato: "Se avessi potuto lo avrei fatto di corsa, non ho partecipato alla sperimentazione".